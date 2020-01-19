В Бейруте свыше 220 человек пострадали в столкновениях участников антиправительственных митингов с полицией

Об этом сообщил новостному порталу «Ан-Нашра» представитель Ливанского общества Красного Креста. По его данным, более 80 демонстрантов доставлены в больницы, остальным помощь оказана на месте. В рядах силовиков также десятки раненых. Протестная акция «суббота гнева» началась у здания парламента, однако вскоре, как передают CNN и РИА Новости, некоторые демонстранты начали кидать в силовиков камни и петарды. Чтобы отогнать их от парламента, полиция привлекла водометы и спецтехнику для метания гранат со слезоточивым газом.