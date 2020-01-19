Центр «Э» в Ростове-на-Дону полгода снимал на скрытую камеру спальню активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко

Сотрудники центра «Э» в Ростове-на-Дону полгода снимали на скрытую камеру спальню активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Об этом написала в Фейсбуке ее дочь Влада. По словам адвоката Шевченко Сергея Бадамшина, установить аудио— видеоаппаратуру следствию разрешил Пролетарский суд города. Юрист отметил, что оперативники проникли в квартиру тайно, без разрешения хозяев. Анастасия Шевченко — первый в России фигурант уголовного дела по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Она находится под домашним арестом с января прошлого года.