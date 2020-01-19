Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

Российский форвард забросил свою 690-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом он догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и занял десятую строчку. Чтобы подняться на девятое место, Овечкину нужно забить еще две шайбы.