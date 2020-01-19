Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут использовать свои королевские титулы

С весны они перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца. Герцог и герцогиня Сассекские также перестанут исполнять королевские обязанности на постоянной основе, не смогут официально представлять королеву и больше не будут получать государственные средства на официальные мероприятия. Кроме того, они вернут казне средства, потраченные на ремонт резиденции в Виндзоре. Как отмечает Би-би-си, речь идет почти о 2,5 миллионах фунтах стерлингов (это более 3 миллионов долларов). Несмотря на это, Принц Гарри и Меган Маркл намерены «своими действиями поддерживать ценности Ее Величества», сообщили в Букингемском дворце. В заявлении Елизаветы II говорится, что такое решение было принято «после многих месяцев обсуждений».
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