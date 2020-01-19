Администрация торгового центра «МЕГА Химки» извинилась за избиение подростка охранником

Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу компании. Там назвали действия сотрудников неприемлемым. Обстоятельства происшествия выясняются. Инцидент произошел 17 января. В сети появилось видео, на котором видно, как охранник, пытаясь разнять конфликтующих подростков, несколько раз ударил одного из них, тот упал на пол. После этого охранник предложил разобраться «по-мужски». Об этом также попросили и другие сотрудники охраны, которые в момент конфликта находились рядом. Случившееся на камеру телефона снял один из очевидцев.