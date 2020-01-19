Командующий ЛНА Халифа Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию в Ливии

Командующий ливийских антиправительственных сил Халифа Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Делегация признанного ООН Правительства национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем также направилась в столицу Германии для участия в мероприятии. Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет сегодня в Берлине по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Во встрече также примут участие Алжир, Великобритания, Египет, Китай, Россия США, Турция, ОАЭ и Франция.