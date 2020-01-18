Сегодня в Лас-Вегасе состоится бой между Коннором Макгрегором и Дональдом Серроне

Ирландец Коннор Макгрегор один из самых эпатажных спортсменов в смешанных единоборствах. Умение создавать информационные поводы любыми способами, вплоть до неэтичных и даже просто мерзких, отличает его от других. В последний раз он выходил в октагон осенью 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом. С тех пор он мечтает о реванше, а Хабиб не спешит соглашаться. Впрочем, по уверению руководства UFC в случае победы над Серроне, ирландец станет официальным претендентом на этот бой. Вообще же, Макгрегор не побеждает с 2016 года и этот поединок для него крайне важен. Его соперник Дональд Серроне в последние годы тоже не блещет. Он проиграл три боя в 2017 году и еще один — в 2018, правда потом сумел одержать победу над Янсом Мейдеросом.

Поединок по правилам смешанных единоборств между Коннором Макгрегором и Дональдом Серроне начнется ранним утром в воскресенье. Трансляцию можно будет посмотреть на канале РенТВ с 7 часов утра.