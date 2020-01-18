Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на десятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский форвард оформил дубль в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и обошел по голам олимпийского чемпиона канадца Марио Лемье. Вторая шайба Овечкина в матче стала для него 691-й в карьере в НХЛ. Лидером списка является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.