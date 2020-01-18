Шествие в память об С.Маркелове и А.Бабуровой, убитых 11 лет назад неонацистами, пройдёт сегодня в центре Москвы

Шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых 11 лет назад неонацистами, пройдёт сегодня в центре Москвы.

Ежегодное антифашистское шествие начнётся у Новопушкинского сквера в два часа дня. Оттуда люди по бульварам пойдут с плакатами, транспарантами и фотографиями убитых Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой до метро Кропоткинская. К месту гибели адвоката и журналистки «Новой газеты» у здания по улице Пречистенка, 1 возложат цветы. Участники акции выступят против ксенофобии, ультраправых настроений и преследования активистов. Столичные власти согласовали шествие численностью до пятисот человек. К участникам акции хотят примкнуть противники конституционной реформы, предложенной на этой неделе президентом Путиным. Мэрия предупредила о том, что менять тему шествия недопустимо. Полиция об этом уведомила муниципального депутата Юлию Галямину. Напомню, Маркелов и Бабурова были убиты в этот день в 2009-м году неонацистами из группировки БОРН. Суд признал виновным в преступлении Никиту Тихонова, его отправили за решётку до конца жизни. Его гражданская жена Евгения Хасис как соучастница получила 18 лет колонии.

Маркелов участвовал в рассмотрении многих резонансных дел, он представлял интересы родных Эльзы Кунгаевой в деле полковника Буданова, а также семей антифашистов, погибших от рук московских скинхедов. Анастасия Бабурова была активисткой анархо-экологического движения и работала внештатным журналистом в «Новой газете».