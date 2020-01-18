Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии соберется сегодня в Германии

В немецкую столицу приедут лидеры многих стран.

В Берлине ожидают представителей двух сторон, которые воюют в гражданской войне. Туда обещали приехать и глава признанного ООН Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж, и маршал Халифа Хафтар, чья Национальная ливийская армия контролирует большую часть страны.

Также в Германии соберутся представители стран Евросоюза, Алжира, Турции, Египта и государств-участниц совета безопасности ООН. Среди них – президент России Владимир Путин. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключил, что в рамках конференции может пройти личная встреча главы государства с Халифой Хафтаром. На этой неделе ливийский военный написал письмо, в котором благодарил Путина за усилия по установлению мира в Ливии и назвал его своим другом.

В этом году это уже вторая попытка провести переговоры по прекращению огня в Ливии. Первая прошла в начале недели в Москве, где стороны общались при посредничестве дипломатов России и Турции. Тогда это ни к чему не привело, и Хафтар без объяснения причин покинул страну.