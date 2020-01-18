Фаиз Саррадж призвал участников конференции в Берлине воздействовать на сторонников Халифы Хафтара.

Кроме того, как передает Bloomberg, глава Правительства национального согласия в Триполи обратился к международному сообществу с призывом отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти. Ранее национальная нефтяная корпорация NOC сообщила, что командование антиправительственной ЛНА приказало закрыть нефтяные порты в знак протеста против того, что все доходы от нефти поступают в Триполи и идут на оплату в том числе боевиков, закупку боевой техники, а не на развитие региона. Для участия в берлинской конференции приглашен целый ряд стран, в т.ч и Россия.
Самое обсуждаемое
Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…
Если Путин не считает возможным через столько президентских сроков оставить вместо себя местоблюстителя — значит считает невозможным удержать власть, если он посадит попугая. Это знак своим, почему так рано произошло послание, задолго до 24-го года: Ребята, не обсуждайте преемника, даже фиктивного — я не уйду…