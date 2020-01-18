Фаиз Саррадж призвал участников конференции в Берлине воздействовать на сторонников Халифы Хафтара.

Кроме того, как передает Bloomberg, глава Правительства национального согласия в Триполи обратился к международному сообществу с призывом отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти. Ранее национальная нефтяная корпорация NOC сообщила, что командование антиправительственной ЛНА приказало закрыть нефтяные порты в знак протеста против того, что все доходы от нефти поступают в Триполи и идут на оплату в том числе боевиков, закупку боевой техники, а не на развитие региона. Для участия в берлинской конференции приглашен целый ряд стран, в т.ч и Россия.