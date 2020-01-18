Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть.

Как пишет издание «Правда ПФО», глава региона выступил с таким заявлением на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах. По мнению Игнатьева, после критики в прессе властям приходится разбираться с митингами и «неспокойной ситуацией». Ранее Игнатьев назвал «фейковой» и «надуманной» информацию о нарушениях в чувашском спортивном училище, которые выявило РУСАДА.
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…
Если Путин не считает возможным через столько президентских сроков оставить вместо себя местоблюстителя — значит считает невозможным удержать власть, если он посадит попугая. Это знак своим, почему так рано произошло послание, задолго до 24-го года: Ребята, не обсуждайте преемника, даже фиктивного — я не уйду…