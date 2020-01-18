Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть.

Как пишет издание «Правда ПФО», глава региона выступил с таким заявлением на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах. По мнению Игнатьева, после критики в прессе властям приходится разбираться с митингами и «неспокойной ситуацией». Ранее Игнатьев назвал «фейковой» и «надуманной» информацию о нарушениях в чувашском спортивном училище, которые выявило РУСАДА.