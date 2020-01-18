Испытание системы аварийного спасения корабля Crew Dragon перенесено на воскресенье

В NASA это объяснили непогодой на Атлантике в районе приводнения корабля. По программе испытаний через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 по команде с Земли от нее должен будет отстрелиться корабль Crew Dragon, на борту которого будут находиться два манекена. Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС планируется уже весной.
Самое обсуждаемое
Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…
Если Путин не считает возможным через столько президентских сроков оставить вместо себя местоблюстителя — значит считает невозможным удержать власть, если он посадит попугая. Это знак своим, почему так рано произошло послание, задолго до 24-го года: Ребята, не обсуждайте преемника, даже фиктивного — я не уйду…