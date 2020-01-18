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22:59, 18 января 2020

Испытание системы аварийного спасения корабля Crew Dragon перенесено на воскресенье

В NASA это объяснили непогодой на Атлантике в районе приводнения корабля. По программе испытаний через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 по команде с Земли от нее должен будет отстрелиться корабль Crew Dragon, на борту которого будут находиться два манекена. Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС планируется уже весной.



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