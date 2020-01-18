Британский принц Гарри и его супруга перестанут выполнять королевские обязанности с весны нынешнего года

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе с весны нынешнего года. После этого они не будут более именоваться «Их Королевские Высочества». Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца по итогам соглашения, достигнутого между принцем и другими членами монаршей фамилии. Ранее принц Гарри и его супруга объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и будут зарабатывать самостоятельно. Жить они намерены по переменно в Великобритании и Северной Америке.
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