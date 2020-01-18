В Петербурге арестован подозреваемый в заведомо ложном сообщении о теракте в КС

Как сообщает пресс-служба городских судов со ссылкой на материалы следствия, после просмотра послания президента Федеральному собранию безработный житель северной столицы Виктор Николаев «впал в депрессию». «Гуляя по Сенатской площади, вспоминая Николая I и декабристов, он вошел в приемную КС проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод». В приемной ему выдали брошюру, которую Николаев читать не стал, а выйдя из здания по телефону сообщил, что оно заминировано. Арестованный свою вину признал, но заявил, что не раскаивается.
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…
Если Путин не считает возможным через столько президентских сроков оставить вместо себя местоблюстителя — значит считает невозможным удержать власть, если он посадит попугая. Это знак своим, почему так рано произошло послание, задолго до 24-го года: Ребята, не обсуждайте преемника, даже фиктивного — я не уйду…