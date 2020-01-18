В Петербурге арестован подозреваемый в заведомо ложном сообщении о теракте в КС

Как сообщает пресс-служба городских судов со ссылкой на материалы следствия, после просмотра послания президента Федеральному собранию безработный житель северной столицы Виктор Николаев «впал в депрессию». «Гуляя по Сенатской площади, вспоминая Николая I и декабристов, он вошел в приемную КС проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод». В приемной ему выдали брошюру, которую Николаев читать не стал, а выйдя из здания по телефону сообщил, что оно заминировано. Арестованный свою вину признал, но заявил, что не раскаивается.