Дмитрий Медведев впервые прокомментировал свой уход с поста премьер-министра

В интервью первому каналу он сказал, что ничего необычного в этом нет и нужно относиться к этому спокойно. По его словам, когда правительство формируется, президент и премьер всегда обсуждают не только назначения в кабинете, но и вопрос о потенциальной отставке. После отставки Медведева президент назначил экс-премьера заместителем председателя совета безопасности России.
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…
Если Путин не считает возможным через столько президентских сроков оставить вместо себя местоблюстителя — значит считает невозможным удержать власть, если он посадит попугая. Это знак своим, почему так рано произошло послание, задолго до 24-го года: Ребята, не обсуждайте преемника, даже фиктивного — я не уйду…