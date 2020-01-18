Дмитрий Медведев впервые прокомментировал свой уход с поста премьер-министра

В интервью первому каналу он сказал, что ничего необычного в этом нет и нужно относиться к этому спокойно. По его словам, когда правительство формируется, президент и премьер всегда обсуждают не только назначения в кабинете, но и вопрос о потенциальной отставке. После отставки Медведева президент назначил экс-премьера заместителем председателя совета безопасности России.