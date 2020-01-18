Власти Перми выявил нарушения в тактических уроках кадетского класса школы №105

Ранее местные жители восприняли их как обучение разгону толпы. На выложенном в интернете видео снята руппа учащихся с дубинками и щитами. Официальный представитель администрации Перми Наталья Шушпанова на своей странице в соцсети сообщила, что сегодня ситуация обсуждалась на совещании в мэрии. Оперативная проверка показала, что на занятиях 17 января тренировка была смоделирована с нарушениями по вине учителей ОБЖ и физкультуры.