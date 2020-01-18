Власти Перми выявил нарушения в тактических уроках кадетского класса школы №105

Ранее местные жители восприняли их как обучение разгону толпы. На выложенном в интернете видео снята руппа учащихся с дубинками и щитами. Официальный представитель администрации Перми Наталья Шушпанова на своей странице в соцсети сообщила, что сегодня ситуация обсуждалась на совещании в мэрии. Оперативная проверка показала, что на занятиях 17 января тренировка была смоделирована с нарушениями по вине учителей ОБЖ и физкультуры.
2020-01-18T20:02:00+03:00
2020-01-18T20:02:34+03:00
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20:02, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…