Следствие изучает обстоятельства отравления двенадцати человек в доме престарелых в подмосковном Реутове

Как сообщает региональное управление СК, Роспотребнадзор производит отбор проб, подмосковная прокуратура организовала проверку. У госпитализированных пожилых людей выявлены признаки пищевого отравления.
2020-01-18T20:01:00+03:00
2020-01-18T20:02:13+03:00
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20:01, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…