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19:33, 18 января 2020

Оркестр Парижской оперы «Гарнье» дал бесплатный уличный концерт в поддержку движения против пенсионной реформы

Оркестр Парижской оперы «Гарнье» дал бесплатный уличный концерт в поддержку протестного движения против пенсионной реформы. Как передает радио «Франс энфо», к музыкантам присоединились и актеры театра «Комеди франсез». Парижская Опера и театр «Комеди франсез» — единственные заведения культуры во Франции, сотрудники которых пользуются особым пенсионным режимом. Он был введен еще в 1698 году, при Людовике Четырнадцатом.



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