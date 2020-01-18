Оркестр Парижской оперы «Гарнье» дал бесплатный уличный концерт в поддержку движения против пенсионной реформы

Оркестр Парижской оперы «Гарнье» дал бесплатный уличный концерт в поддержку протестного движения против пенсионной реформы. Как передает радио «Франс энфо», к музыкантам присоединились и актеры театра «Комеди франсез». Парижская Опера и театр «Комеди франсез» — единственные заведения культуры во Франции, сотрудники которых пользуются особым пенсионным режимом. Он был введен еще в 1698 году, при Людовике Четырнадцатом.