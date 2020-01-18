Оркестр Парижской оперы «Гарнье» дал бесплатный уличный концерт в поддержку движения против пенсионной реформы

Оркестр Парижской оперы «Гарнье» дал бесплатный уличный концерт в поддержку протестного движения против пенсионной реформы. Как передает радио «Франс энфо», к музыкантам присоединились и актеры театра «Комеди франсез». Парижская Опера и театр «Комеди франсез» — единственные заведения культуры во Франции, сотрудники которых пользуются особым пенсионным режимом. Он был введен еще в 1698 году, при Людовике Четырнадцатом.
2020-01-18T19:33:00+03:00
2020-01-18T19:33:42+03:00
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19:33, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…