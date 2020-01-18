Эрдоган: Победа антиправительственных сил в Ливии приведет к новым проблемам в первую очередь в Европе

Победа антиправительственных сил Халифы Хафтара в Ливии приведет к новым проблемам в первую очередь в Европе. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В статье для агентства Anadolu он называет Хафтара путчистом, который пытается совершить переворот в Ливии. По мнению Эрдогана, если Европа не окажет помощь признанному ООН правительству в Триполи, то «она изменит своим же основным ценностям.