Эрдоган: Победа антиправительственных сил в Ливии приведет к новым проблемам в первую очередь в Европе

Победа антиправительственных сил Халифы Хафтара в Ливии приведет к новым проблемам в первую очередь в Европе. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В статье для агентства Anadolu он называет Хафтара путчистом, который пытается совершить переворот в Ливии. По мнению Эрдогана, если Европа не окажет помощь признанному ООН правительству в Триполи, то «она изменит своим же основным ценностям.
2020-01-18T19:32:00+03:00
2020-01-18T19:33:10+03:00
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19:32, 18 января 2020
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