Полиция применила водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов в центре Бейрута

Как сообщает новостной портал «Ан-Нашра», агрессивно настроенные демонстранты пытались пробиться через полицейские кордоны в центре города. Там перед парламентским дворцом они намеревались провести митинг и потребовать роспуска законодательного органа власти. По информации портала, уличные активисты забрасывали стражей порядка камнями, петардами, бутылками с зажигательной смесью и острыми предметами. Новая волна уличных беспорядков в Бейруте началась во вторник после того, как лидеры протестующих объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения.