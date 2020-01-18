Полиция применила водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов в центре Бейрута

Как сообщает новостной портал «Ан-Нашра», агрессивно настроенные демонстранты пытались пробиться через полицейские кордоны в центре города. Там перед парламентским дворцом они намеревались провести митинг и потребовать роспуска законодательного органа власти. По информации портала, уличные активисты забрасывали стражей порядка камнями, петардами, бутылками с зажигательной смесью и острыми предметами. Новая волна уличных беспорядков в Бейруте началась во вторник после того, как лидеры протестующих объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения.
2020-01-18T19:32:00+03:00
2020-01-18T19:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…