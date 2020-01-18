В России создано подразделение, которое будет заниматься поиском и возвращением перемещенных культурных ценностей

В России в начале года создано подразделение, которое будет заниматься поиском и возвращением перемещенных культурных ценностей. Об этом ТАСС заявил директор департамента музеев Минкульта Владислав Кононов. Он напомнил слова ИО министра культуры Владимира Мединского, который заявил, что Россия не будет вступать в переговоры о возвращении культурных ценностей. Ранее МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства, которые, якобы после войны были вывезены в Россию. Как сказал Кононов, Министерство культуры России придерживается мнения, что перемещенные ценности являются достоянием Российской Федерации.