В России создано подразделение, которое будет заниматься поиском и возвращением перемещенных культурных ценностей

В России в начале года создано подразделение, которое будет заниматься поиском и возвращением перемещенных культурных ценностей. Об этом ТАСС заявил директор департамента музеев Минкульта Владислав Кононов. Он напомнил слова ИО министра культуры Владимира Мединского, который заявил, что Россия не будет вступать в переговоры о возвращении культурных ценностей. Ранее МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства, которые, якобы после войны были вывезены в Россию. Как сказал Кононов, Министерство культуры России придерживается мнения, что перемещенные ценности являются достоянием Российской Федерации.
2020-01-18T19:30:00+03:00
2020-01-18T19:30:50+03:00
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19:30, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…