Завтра в 14 часов местного времени начнется Берлинская конференция по Ливии

Она организована по инициативе администрации канцлера ФРГ.

Конференция пройдет в рамках Берлинского процесса, который был инициирован в середине августа и нацелен на начало политического урегулирования военного конфликта в Ливии. С сентября Германия под эгидой ООН и при участии специального посла по Ливии провела несколько консультаций по этому вопросу.В берлинской конференции примут участие 12 стран, в том числе США, Россия, Великобритания, Франция, Италия, Китай и Турция. Кроме того, будут присутствовать представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Арабской лиги. Правительство ФРГ подчеркнуло важную роль международного сообщества в установлении мира и стабильности в Ливии.

Представитель канцлера Ангелы Меркель заявила, что в Берлине предполагается дать важный импульс началу постепенного политического процесса. К участию в нем приглашаются все заинтересованные актеры. По информации телеканала ARD, на конференции будут обсуждаться установление постоянного перемирия в Ливии и выполнение эмбарго на поставки вооружения в эту страну. В итоговое коммюнике планируется включить также повестку реформ в области экономики и безопасности. Представители стран-участниц конференции должны в завершение обязаться соблюдать международное право и не нарушать права человека.



На конференции ожидаются президент Российской Федерации Владимир Путин, глава Госдепа США Майк Помпео, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Берлин прибудут также представители сторон военного конфликта – премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж и генерал Халифа Хафтар.