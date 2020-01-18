Иран намерен передать Украине черные ящики «Боинга», сбитого под Тегераном в начале января

Власти Исламской республики пришли к выводу, что не смогут расшифровать бортовые самописцы. Так, по крайней мере, сообщил представитель иранской Организации гражданской авиации Хасан Резаифар, которого цитирует агентство Тасним. По его словам, теперь черные ящики сбитого украинского «Боинга» попробуют расшифровать в Киеве при помощи экспертов из Канады, Франции и США. Если это не удастся, самописцы будут переданы Парижу, добавил Резаифар.

Готовность Ирана отправить черные ящики Украине прозвучала на фоне соответствующего запроса Киева. Его озвучил офис генерального прокурора страны. Ведомство ведет дело о крушении «Боинга» по статье об умышленном убийстве и уничтожении самолета. При этом накануне канадский премьер-министр Джастин Трюдо также выражал мнение, что в Иране не смогут быстро проанализировать данные поврежденных черных ящиков, однако одновременно полагал, что их нужно сразу передать Франции.

«Боинг» компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение при вылете из аэропорта Тегерана в начале января. Погибли 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. В Тегеране признали, что сбили самолет ракетой, однако уверяют, что сделали это по ошибке.