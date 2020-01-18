Институт национальной памяти Польши просит Россию предоставить все материалы, касающиеся Советской армии в свете рассекреченных МО России архивных данных об освобождении Варшавы. В ИНП говорят, что все материалы такого типа требуют исторической проверки. Польская сторона считает, что в новых документах много пропаганды. В обнародованных Москвой документах, в частности, говорится, что подразделения армии Крайовой, которая организовала варшавское восстание «уничтожали оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников»