Институт национальной памяти Польши просит Россию предоставить все материалы, касающиеся Советской армии в свете рассекреченных МО России архивных данных об освобождении Варшавы. В ИНП говорят, что все материалы такого типа требуют исторической проверки. Польская сторона считает, что в новых документах много пропаганды. В обнародованных Москвой документах, в частности, говорится, что подразделения армии Крайовой, которая организовала варшавское восстание «уничтожали оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников»
2020-01-18T19:00:00+03:00
2020-01-18T19:01:18+03:00
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19:00, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…