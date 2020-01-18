В списке Forbes богатейших людей мира впервые в этом году сменился лидер

Первое место заняли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи. Они обогнали прошлогоднего лидера, основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Арно и его семьи журнал оценивает в $117 млрд, в то время как Безоса — $115,6 млрд. На третьем месте — основатель Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд, за ним следует Уоррен Баффетт с $90,6 млрд. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с $82,2 млрд. Речь идет о списке, отслеживающим изменение в состояниях миллиардеров в режиме реального времени.
2020-01-18T18:32:00+03:00
2020-01-18T18:32:43+03:00
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18:32, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…