В списке Forbes богатейших людей мира впервые в этом году сменился лидер

Первое место заняли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи. Они обогнали прошлогоднего лидера, основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Арно и его семьи журнал оценивает в $117 млрд, в то время как Безоса — $115,6 млрд. На третьем месте — основатель Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд, за ним следует Уоррен Баффетт с $90,6 млрд. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с $82,2 млрд. Речь идет о списке, отслеживающим изменение в состояниях миллиардеров в режиме реального времени.