Контртеррористическое подразделение британской полиции включило «Гринпис» в список потенциальных угроз наряду с неонацистскими группировками. Как пишет The Guardian, список таких организаций приводится в брошюре о противодействии терроризму, которую полиция направила в медицинские центры и школы. Ненасильственные организации, попавшие в документ, уже выразили свое недовольство, в т.ч. и исполнительный директор Greenpeace UK Джон Совен.
2020-01-18T18:31:00+03:00
2020-01-18T18:32:10+03:00
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18:31, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…