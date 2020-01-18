Контртеррористическое подразделение британской полиции включило «Гринпис» в список потенциальных угроз наряду с неонацистскими группировками. Как пишет The Guardian, список таких организаций приводится в брошюре о противодействии терроризму, которую полиция направила в медицинские центры и школы. Ненасильственные организации, попавшие в документ, уже выразили свое недовольство, в т.ч. и исполнительный директор Greenpeace UK Джон Совен.