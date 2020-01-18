Сотрудники Центра «Э» в Ростове-на-Дону 5 месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» А.Шевченко

Сотрудники Центра «Э» в Ростове-на-Дону 5 месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко в ее спальне. Скрытая камера была установлена в сентябре 2018 года по решению Первомайского суда города. Об этом Шевченко узнала, когда начала знакомиться с уголовным делом. Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин ранее также сообщил в телеграм-канале, что за Шевченко велась слежка. Шевченко — первая в стране обвиняемая в участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной». Шевченко находится под домашним арестом с конца января.
2020-01-18T18:31:00+03:00
2020-01-18T18:31:35+03:00
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18:31, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…