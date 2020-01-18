Сотрудники Центра «Э» в Ростове-на-Дону 5 месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» А.Шевченко

Сотрудники Центра «Э» в Ростове-на-Дону 5 месяцев тайно снимали на видео активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко в ее спальне. Скрытая камера была установлена в сентябре 2018 года по решению Первомайского суда города. Об этом Шевченко узнала, когда начала знакомиться с уголовным делом. Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин ранее также сообщил в телеграм-канале, что за Шевченко велась слежка. Шевченко — первая в стране обвиняемая в участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной». Шевченко находится под домашним арестом с конца января.