Мэрия Москвы согласовала митинг противников конституционной реформы в России

Как сообщает «Интерфакс», согласована 10-тысячная акция на проспекте Сахарова 1 февраля. В пресс-службе московского департамента безопасности сообщили, что заявку на митинг подала группа граждан. Кто именно выступил организатором, мэрия не уточнила.
2020-01-18T18:30:00+03:00
2020-01-18T18:31:06+03:00
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18:30, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…