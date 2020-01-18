Мэрия Москвы согласовала митинг противников конституционной реформы в России

Как сообщает «Интерфакс», согласована 10-тысячная акция на проспекте Сахарова 1 февраля. В пресс-службе московского департамента безопасности сообщили, что заявку на митинг подала группа граждан. Кто именно выступил организатором, мэрия не уточнила.