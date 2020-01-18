Путин: Возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства не стоит

Об этом в Петербурге заявил Владимир Путин. Таким образом он ответил одному из ветеранов, который попросил изменить одну из статей Конституции, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком». Путин напомнил о ситуации в стране середины 80-х, когда, по его словам, руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, не обеспечивали необходимых условий ее передачи.
2020-01-18T18:30:00+03:00
2020-01-18T18:30:37+03:00
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18:30, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…