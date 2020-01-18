Путин: Возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства не стоит

Об этом в Петербурге заявил Владимир Путин. Таким образом он ответил одному из ветеранов, который попросил изменить одну из статей Конституции, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком». Путин напомнил о ситуации в стране середины 80-х, когда, по его словам, руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, не обеспечивали необходимых условий ее передачи.