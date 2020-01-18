Сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка Мира по биатлону

Российские спортсмены заняли 4 место.

Сборная Франции оказалась наголову сильнее остальных. Перед последним этапом на всю команду у французов было только два промаха. Кинтен Фийон-Майе один допустил в два раза больше чем все остальные вместе взятые, но запас был слишком велик, чтобы норвежская команда могла достать соперников. Фийон-Майе мог позволить себе закончить дистанцию в облегченном, как и Велле Крисиансен, который пересек черту вторым, а вот за бронзу развернулась яростная борьба.

На третье место претендовали сразу пять сборных. Четка работа на рубеже позволила Томасу Эберхарду из сборной Австрии получить небольшое преимущество перед Александром Логиновым. Лидер сборной России не смог его даже уменьшить. Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов на своих этапах проиграли лидерам более минуты. Даже хорошая стрельба не помогла нашей команде бороться за медали.

Завтра на этапе кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдут две гонки преследования.