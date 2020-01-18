Ветераны ВОВ, а также труженники тыла получат единовременные выплаты по 75 и 50 тыс.руб соответственно

Президент России Владимир Путин рассказал сегодня, какие дополнительные выплаты получат ветераны Второй мировой войны. Это заявление глава государства сделал во время визита в Петербург.

Президент России Владимир Путин пообещал, что все ветераны Второй мировой войны и приравненные к ним категории, а также труженники тыла получат по 75 и 50 тысяч рублей соответственно. Раньше такие выплаты были существенно меньше.

Визит Путина приурочен в годовщине прорыва блокады Ленинграда. Как сообщает «Пятый канал», президент уже успел пообещать помочь пожилой женщине, которая живет без льгот и лекарства. Также, один из пенсионеров, с которыми сегодня встретился глава государства, попросил снять ограничения с президентского срока. Путин от этой идеи отказался. Также он вручил четыре медали по случаю 75-летия Победы. Добавим еще, с этого года тем, кто родился или проживал в осажденном Ленинграде, будут ежемесячно выплачивать из бюджета Петербурга по три тысячи рублей.

По данным Министерства труда в России живет примерно 75 тысяч участников Великой Отечественной войны.