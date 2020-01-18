Одиночные пикеты против поправок в конституцию прошли сегодня у здания АП в центре Москвы

Не обошлось без провокаций со стороны группировки Серб.

Предложения президента изменить основной закон страны пикетчики называли конституционным переворотом. Соответствующие надписи с критикой Владимира Путина были на плакатах. Пикетчики также держали листы с фрагментом из третьей статьей конституции с напоминанием: никто не может присваивать власть в России. Илья Азар, Михаил Шнейдер, Мария Алехина были среди участников. У Азара был плакат с пространным текстом. Его общий смысл: за 20 лет правления Путина страна оказалась на краю пропасти.

Почти сразу после начала акции рядом с пикетчиком появилась группировка Серб. Начались провокации. Азара называли «паразитом на теле России». Журналист и муниципальный депутат на провокации и оскорбления не отвечал. О том что Путин хочет, изменив конституцию пожизненно остаться у власти говорили и другие пикетчики, в том числе активистка Ангелина.

От всех, кто вставал в пикеты члены группировки требовали ответа, чем их не устраивает Путин и кто они: русские люди или сторонники западных ценностей. От слов радикалы из «Серба» перешли к действиям. Стали рвать плакаты у активистов и журналистки Виктории Ивлевой. Это делала женщина с выцветшей георгиевской ленточкой на рюкзаке. Полиция её задержала, а вскоре схватили ещё одного провокатора.

Акция продлилась около двух часов. Никого из пикетчиков не задерживали. Одна участница акции сама поехала в отдел написать заявление на членов Серба.