Польша предъявила претензии по поводу утраченных культурных ценностей во время Второй мировой войны

Там считают, что они пропали по вине Советского Союза.

В Твиттере Министерства иностранных дел Польши сказано, что из-за СССР страна потеряла множество культурных ценностей. Дипломаты заявили, что сотрудники НКВД после окончания военных действий конфисковали и вывезли несколько ценных картин, включая произведения XVI и XVII веков.

Среди них перечислены «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего, а также «Винтерфельдский диптих» неизвестного нидерландского автора. МИД утверждает, что сегодня некоторые из этих полотен до сих пор находятся в России.

Помимо прочего, в посте указано, что бойцы Красной Армии и НКВД нередко поступали таким образом и в Германии. При этом, если им не удавалось вывезти ценные вещи, то картины просто уничтожали.

Все посты ведомства на эту тему заканчивались хештэгом «освобождение без свободы».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвала «клеветой» заявления польской дипмиссии об ущербе, который действия СССР нанесли польской культуре.

«Я считаю, что это абсолютная клевета. Советские войска наоборот старались сохранить все культурные ценности, которые только возможно», — сказала она.

Е.Драпеко подчеркнула, что подобные обвинения с польской стороны должны сопровождаться доказательствами.

«Они ищут любой повод, чтобы оскорбить Советский Союз и нынешнюю Россию, а иногда [делают это] даже без повода. Искусственно создается напряжение абсолютно на ровном месте. Ни за какие годы [прежде] у нас не было претензий от Польши по поводу культурных ценностей, которые они утратили», — заключила она.

Обвинение СССР в вывозе польских культурных ценностей во время Второй мировой войны не выглядит обоснованным без уточнения информации о коллекциях, из которых были вывезены предметы искусства. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала ведущий научный сотрудник Центра по изучению общественных процессов в Восточной Европе после Второй мировой войны Института славяноведения РАН Альбина Носкова.

«Надо выяснить откуда, с какой территории, когда это было вывезено. Они могли быть вывезены с территории, которая была немецкой, потому что это принадлежало нам по праву как немецкая собственность, с территории, отошедшей к Польше после войны», — сказала она. Ранее Посольство Польши в Москве заявило в своем твиттере, что от действий СССР пострадала польская культура. Дипмиссия обвинила СССР в конфискации отделами НКВД польских произведений искусства и уничтожении того, «чего не удалось заграбить или сжечь немцам».

Нынешние взаимоотношения России и Польши обусловлены последними обвинениями Владимира Путина в Адрес Варшавы. Ситуации с обвинениями польского МИДа не стала исключением, рассказала Эху журналист издания «Выборча» Виктория Беляшина

Беляшина также заметила, что сами обвинения со стороны польского МИДа не обсуждаются местными СМИ.