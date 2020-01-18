Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение

Это связано с закрытием антиправительственными силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти. В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 млн долларов ежедневно.
2020-01-18T17:32:00+03:00
2020-01-18T17:35:27+03:00
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17:32, 18 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…