Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение

Это связано с закрытием антиправительственными силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти. В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 млн долларов ежедневно.