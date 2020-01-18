Польша намерена закупить у США более 30 новых истребителей

По словам высокопоставленного представителя администрации, Варшава планирует оснастить армию самолетами F-35 в рамках военной модернизации. В эфире Польского радио министр обороны Мариуш Блащак говоря о сроках, сказал, что это произойдет уже в конце января. Его цитирует ТАСС.

Конгресс США согласовал продажу истребителей на сумму около 6,5 миллиардов долларов. При этом отмечалось, что эта цена – стартовая и в Польше хотят добиться ее снижения в ходе переговоров. Сейчас на вооружении республики российские Миг-29 и Су-22, а также американские F-16.