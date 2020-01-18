Международное рейтинговое агентство подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ-»

Как говорится в сообщении Standard & Poor’s, ожидается, что новое правительство продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила, даже в случае роста давления со стороны расходов. По итогам этого года рост ВВП России может составить около 1,8%.

Главными рисками для экономики по-прежнему называют вероятное ужесточение санкционного режима. В том числе речь идет об ограничительных мерах на системно значимые крупные банки или энергетические компании.