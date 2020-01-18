Мероприятия в честь очередной годовщины прорыва блокады Ленинграда проходят в Петербурге и Ленинградской области

Памятные мероприятия в честь очередной годовщины прорыва блокады Ленинграда проходят сегодня в Петербурге и Ленинградской области. В город прилетел президент России Владимир Путин.

Этот день начался с возложения венков на мемориальном Пискаревском кладбище. В акции участвовал президент России Владимир Путин. Также в его программе — поездка так называемому «Рубежному камню» в Ленинградской области. Затем глава государства посетит Музей обороны и блокады Ленинграда. Что касается памятных мероприятий, то администрация 47 региона запланировала акцию под названием «Гудок Прорыва». Автомобилистам предлагают просигналить в 15 часов, когда они будут проезжать по Ладожском мосту у музея-заповедника «Прорыв блокады». Позже болельщики «Зенита» провезут по этому же мосту полноразмерный макет танка времен Второй мировой войны. Также в в Петербурге состоится военно-историческая реконструкция.

Отметим, что с этого года тем, кто родился или проживал в осажденном городе, будут выплачивать ежемесячно по три тысячи рублей. Полный список памятных мероприятий по случаю годовщины прорыва блокады Ленинграда смотрите на сайте Смольного.

По данным администрации Петербурга, в городе живет более 73 тысяч жителей блокадного Ленинграда.