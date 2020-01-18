У здания Администрации президента в центре Москвы в эти минуты проходят одиночные пикеты против изменения Конституции

В целом акция проходит спокойно, однако есть единичные инциденты.

Пакет поправок в основной закон страны на днях предложил внести Владимир Путин. В числе прочего речь идет о том, чтобы передать правительству часть полномочий президента, закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, а также обеспечить приоритет национального права над международным.

Всероссийское голосование по этому поводу может пройти до начала мая. Как утверждает источник агентства ТАСС в Совете Федерации, сейчас разрабатывается порядок процедуры. Ожидается, что голосование назначат на один из выходных дней.

В рабочую группу, которая подготовит поправки в основной закон, по указанию Путина вошло 75 человек. При этом лишь 11 из них оказались юристами. После выступления президента правительство ушло в отставку.