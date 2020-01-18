Российский МИД обвинил Украину в дискриминации носителей русского языка

Там считают, новый закон «Об общем среднем образовании» нарушает международное законодательство.

В Москве утверждают, что Киев проводит политику насильственной украинизации своего населения. Дипломаты заявили, что новые правила, которые обязывают увеличить долю преподавания на государственном языке в русскоязычных школах нарушают обязательства в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств, которые взяло на себя украинское государство. Российский МИД подчеркивает, что от этого закона страдают не только носители русского, но и белорусского, идиша, а также языков стран Евросоюза.

В связи с этим дипломаты просят международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать оценку принятым Верховной радой нормам.

Парламент одобрил новые правила в минувший четверг. Они предполагают, что начиная с пятого класса доля преподавания на украинском языке должна постепенно увеличиваться, и к выпускному году достигнуть восьмидесяти процентов. Исключение составляют школы, где учат на языках коренных народов Украины, к которым относят крымских татар, караимов и крымчаков.

Пока закон официально еще не принят, его еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.