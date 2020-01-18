В столицу Ливии Триполи прибыл турецкий спецназ

Ему, по некоторым данным, поставили задачу охранять правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, признанное международным сообществом.

В рамках военного сотрудничества между Ливией и Анкарой Турция подготовила не только спецназ, но и четыре отряда сирийцев по 35 человек каждый, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По его данным, они специально обучены ведению боевых действий в городских условиях. Командовать же отрядами будут сирийцы с турецким гражданством, добавляет телеканал. Также он передает, что в Ливии уже работают 25 сотрудников турецкой разведки. Как утверждается, военнослужащие собирают данные об антиправительственной Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Чуть ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что страна направит свой контингент в Ливию. В интервью американской газете «Политико» он выразил мнение, что оставить Ливию во власти фельдмаршала Хафтара было бы, по его словам, исторической ошибкой. О помощи признанным мировым сообществом ливийским властям Эрдоган говорил и ранее.

Ряд нефтяных терминалов на востоке и в центральной части Ливии, тем временем, были закрыты накануне. Как утверждает «Аль-Арабия», это было сделано по приказу Хафтара. Агентство Reuters, в свою очередь, передает, что это сделали митингующие — в знак протеста против использования правительством национального согласия Фаиза Сараджа выручки от продажи сырья для финансирования наемников. Тем не менее, предполагается, что закрытие терминалов сократит экспорт ливийской нефти на 700 тысяч баррелей в день.

Нестабильная ситуация в Ливии фактически сохраняется с 2011 года после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи.

Уже завтра в Берлине пройдет международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. Как ожидается, в немецкую столицу приедет и Владимир Путин. Россия заинтересована в снижении напряженности в Ливии и надеется на скорый благополучный исход, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров возложил ответственность за ливийский кризис на Соединенные Штаты.

Как говорится в коммюнике к завтрашнему берлинскому саммиту, ООН создаст специальный механизм для урегулирования конфликта в Ливии – выдержки из документа приводит ТАСС.

На рассмотрение Совбеза ООН, в частности, вынесут несколько основных пунктов: о сохранении режима прекращения огня, запрете на ввоз в Ливию оружия, возобновлении политического процесса и возвращении государству контроля над армией, а также проведении экономических реформ и соблюдении гуманитарного права.

Внешнее вмешательство в проблему необходимо, но предстоящая встреча не устранит разногласий. Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Чем больше международных мероприятий посвящаются ливийскому вопросу, тем ближе положительный результат, считает Федор Лукьянов.