В Новокузнецке арестовали стрелка, убившего пристава в мировом суде

В отношении нападавшего заведено дело о покушении на убийство двух человек – сообщает «Интерфакс. Злоумышленник также ранил из ружья свидетельницу.

Само ЧП произошло позавчера. Как выяснилось, Артем Пакалов, открывший огонь, был потерпевшим по делу об умышленном уничтожении имущества. Стрелял он в жену соседа, которая свидетельствовала против него. Местная пресса уточнила, что в день убийства между участниками процесса проходила встреча. Им предложили пообщаться в отдельной комнате, чтобы попытаться прийти к мирному соглашению. Однако после разговора Пакалов ушел к своей машине и вернулся уже с ружьем.