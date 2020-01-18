Причиной пожара в двигателе самолета авиакомпании S7 стало возгорание топлива, скопившегося в выхлопной системе

Предварительную причину ЧП в аэропорту Новосибирска назвали в региональном Следственном комитете. По факту ЧП проводится проверка.

Инцидент произошел этой ночью перед вылетом лайнера во Вьетнам. Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры – почти 200 человек – были эвакуированы. Никто не пострадал. Из-за происшествия рейс отложили почти на 12 часов. Резервный борт уже отправился в точку назначения.