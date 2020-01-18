Москва призвала ООН и ОБСЕ дать оценку действиям украинских властей в связи с принятием закона «об образовании»

Как говорится в комментарии на сайте российского МИД, Киев «продолжает идти по пути насильственной украинизации… в нарушение Конституции и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств». Речь идет о законе, который позволяет сократить обучение в школах на не украинском языке. Документ должен подписать президент Владимир Зеленский. Под эти меры попадают, в том числе русский и белорусский языки, а также идиш.
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Вы хотите от него анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…
Конституция не может отнять права и пенсии и не может никого защитить Весомость этого текста определяется только тем, насколько его готовы защитить люди. И никогда не будет такой Конституции, которая будет лежать себе на подушке в переплете из варановой кожи и всех защищать, а люди будут только тихо есть огурцы и смотреть в компе порнуху и сериалы…