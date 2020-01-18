Москва призвала ООН и ОБСЕ дать оценку действиям украинских властей в связи с принятием закона «об образовании»

Как говорится в комментарии на сайте российского МИД, Киев «продолжает идти по пути насильственной украинизации… в нарушение Конституции и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств». Речь идет о законе, который позволяет сократить обучение в школах на не украинском языке. Документ должен подписать президент Владимир Зеленский. Под эти меры попадают, в том числе русский и белорусский языки, а также идиш.