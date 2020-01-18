В Москве увеличат зону платных парковок

Соответствующий указ уже подписан.

Платить за возможность поставить автомобиль придётся еще на восьмидесяти столичных улицах. Они расположены в семнадцати районах за пределами Садового кольца. Платная зона увеличится во все стороны, она теперь затронет Марьину Рощу на севере, Люблино на юго-востоке и Митино в западной части города.

Представитель главного контрольного управления «Администратор московского парковочного пространства» сказал агентству «Интерфакс», что власти выбрали те улицы, где местным жителям как правило не хватает мест для парковки, где расположены торговые и культурные центры, и где находятся станции метро и привокзальные площади. Он подчеркнул, что изменения согласованы с муниципальными депутатами, а платную зону расширяют по просьбам парламентариев и горожан.

Также скоро изменятся цены на парковки и в центре города, причем есть улицы, где стоимость вырастет, а есть те, где она уменьшится. Её поменяют в соответствии с результатами исследования, которое проводил экономический университет имени Плеханова, которое показало, что за последние годы нагрузка некоторых зон значительно изменилась.

Предполагается что изменения вступят в силу почти через месяц, семнадцатого февраля.