В центре Москвы в эти минуты начинаются одиночные пикеты против реформы Конституции

Спецкор «Новой газеты» Илья Азар призвал всех недовольных грядущими изменениями выйти к администрации президента. В разговоре с «Эхом Москвы» журналист отметил, что это единственный способ выразить несогласие с политикой властей. Азар добавил, что для него не принципиально количество человек, пришедших на пикеты.

О планах внести изменения в основной закон страны в своем обращении к Федеральному собранию на днях сказал Владимир Путин. Предполагается, что поправки расширят полномочия парламента, закрепят роль и статус Госсовета и обеспечат приоритет национального права над международным. После этого правительство ушло в отставку.

Накануне стало известно, что правительство Москвы согласовало митинг против изменений Конституции. Он запланирован на 1 февраля на проспекте Сахарова. При этом кто является организатором акции в мэрии не уточнили.