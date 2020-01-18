Таиланд усилил меры предосторожности в аэропортах и больницах из-за появления нового вида пневмонии

В Бангкоке хотят свести к минимуму угрозу вспышки новой инфекции на фоне притока туристов из Китая.

Меры предосторожности связаны с приближающимся празднованием китайского Нового года. Об этом пишет газета «Бангкок пост». Они были введены, в том числе, после того, как в Таиланде был подтвержден второй случай заболевания новым видом коронавируса – речь идет о гражданине Китая. Издание отмечает, что специалисты также изучают анализы тайцев, которые могли быть инфицированы. С момента первого случая заболевания пневмонией в королевстве, по данным властей, были проверены свыше 13 тысяч человек. При этом около 1400 ежедневно прибывают из китайского города Ухань, где произошла вспышка.

Первый случай заболевания новой формой коронавируса был обнаружен в Таиланде в начале недели у 74-летней китаянки из Уханя. У нее были обнаружены все симптомы заболевания: высокая температура и пораженная дыхательная система. Сейчас состояние китаянки оценивается как нормальное. Первичный осмотр контактировавших с ней 20 человек при этом не показал наличие у них болезни. Врачи наблюдают также за 70-летним пациентом, который посещал Ухань.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в конце декабря. К настоящему моменту чуть более 40 человек считаются заболевшими новой формой коронавируса.