Суд обязал МВД выплатить полмиллиона рублей матери петербуржца, застреленного в отделении полиции

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова. Изначально Наталья Зверева требовала 4 миллиона компенсации морального вреда, однако суд первой инстанции постановил выплатить ей лишь 150 тысяч. Это решение было обжаловано.

Убийство произошло в 2015 году. Пьяный оперуполномоченный Андрей Артемьев выстрелил из пистолета в голову Дмитрию Демидову, которого доставили в отдел полиции для беседы. Сотрудника МВД признали виновным в убийстве по неосторожности и приговорили к одному году и девяти месяцам колонии.