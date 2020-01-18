Украинский премьер выразил готовность выполнять все задачи, возложенные на правительство после того, как его отставку не принял президент. «Наша команда готова усиливать системные изменения в стране» — написал Алексей Гончарук в фейсбуке. Накануне глава кабмина объявил о сложении полномочий на фоне скандала, разразившегося из-за записи в Youtube с его участием. Владимир Зеленский принять отставку отказался.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук мало чего добился за то время, которое пробыл у власти. Однако стал при этом «удобным» политиком. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Андрей Окара. Окара также заметил, что в нынешней ситуации сохранение на посту Гончарука это приемлемый сценарий для Зеленского.