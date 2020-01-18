Возвращение самолетов Boeing 737MAХ к полетам может быть отложено

Компания нашла еще одну проблему в программном обеспечении лайнеров – сообщает Рейтер. Агентство уточняет, что сбой связан с функцией проверки работы некоторых системных мониторов.

Эксплуатация самолетов этого типа была приостановлена почти год назад на фоне двух катастроф, произошедших в Эфиопии и Индонезии. Руководство признало, что в обоих случаях на борту имел место сбой в системе автопилота, о котором экипажам ничего не было известно. Генеральный директор Boeing ушел в отставку, а сама компания потерпела миллиардные убытки.